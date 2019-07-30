Метро Киева откажется от "зеленых" карт: детали

Киевское метро откажется от зеленых карточек / Фото: УНИАН

В Киевском метрополитене откажутся не только от жетонов, но и от зеленых карточек.

Жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года, а вот карточки метро еще некоторое время будут действовать, пишет Хмарочос со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Наталью Макогон.

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила Наталья Макогон.

Напомним, что метро Киева ждет окончательное исчезновение жетонов: их уже полностью прекращают использовать на отдельных вестибюлях станций метро Позняки, Теремки, Ипподром, Нивки, Кловская.

Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.

Напомним, в Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина. В столице внедряется автоматизированная система оплаты проезда, которая объединит наземный и подземный транспорт единственным учетом пассажиров.

Также в метро Киева появится 4G: названы сроки.