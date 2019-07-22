В метро Киева появится 4G: названы сроки

В метро Киева к 2020 году появится 4G / Корреспондент

Китайский технологический гигант Huawei будет строить 4G в Киевском метрополитене. Тендер с компанией завершили три украинских мобильных оператора Киевстар, Vodafone и lifecell.

"Начинается строительство. Первые станции: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен", - отметила директор по корпоративным комуникациям Vodafone Виктория Рубан Liga.net.

Точная стоимость проекта неизвестна, ориентировочно, три оператора поделят поровну около 10 млн долларов.

Ранее еще одна станция метро перешла на на новые правила без жетонов.