В московском метро женщина оголилась ниже пояса ради места

Женщина разделась в метро ради места / Delfi.ua

В московском метро пассажирка разделась из-за того, что мужчина не уступил ей место.

Пассажирка хотела сесть, но юноша не уступил место. Когда тот спросил, почему он должен это делать, девушка решила объяснить нестандартно: она задрала юбку и спустила нижнее белье.

Так она проехала несколько станций. Тем, кто наблюдал за ней, женщина приказывала прекратить смотреть, ведь она "обычная уже 30 лет".

Напомним, ранее известная российская телеведущая разделась догола.