В московском метро женщина оголилась ниже пояса ради места

Пассажирка разделась из-за того, что мужчина не уступил ей место.
В московском метро пассажирка разделась из-за того, что мужчина не уступил ей место.
Пассажирка хотела сесть, но юноша не уступил место. Когда тот спросил, почему он должен это делать, девушка решила объяснить нестандартно: она задрала юбку и спустила нижнее белье.
Так она проехала несколько станций. Тем, кто наблюдал за ней, женщина приказывала прекратить смотреть, ведь она "обычная уже 30 лет".
Напомним, ранее известная российская телеведущая разделась догола.