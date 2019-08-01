Мойте руки и не прогуливайте: Супрун дала советы по здоровью новым нардепам

Ульяна Супрун "дала вводные" по здоровью / УНИАН

Вскоре депутаты Верховной Рады IX созыва приступят к исполнению своих обязанностей. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала им несколько советов, как позаботится о своем здоровье.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь-то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ). Первая порция советов касается собственного здоровья, ведь это - прежде всего личная ответственность", - написала Супрун в Facebook.

И.о. министра рекомендует нардепам питаться сбалансировано: "Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите ее дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно. Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка".

Также народным избранникам советуют регулярно посещать семейного врача и вакцинироваться. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса, добавила Супрун.

Кроме того, она рекомендует нардепам не забывать о прогулках.

"Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк", - посоветовала чиновница.

Желательно нардепам отказаться и от курения, и от алкоголя, а также беречь горло: "Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания".

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Напомним, на этой неделе новоизбранные нардепы находятся в Трускавце – там они проходят обучающий курс молодого депутата.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада IX созыва может не успеть собраться до 1 сентября, хотя ранее планировалось провести первое заседание новоизбранного парламента 24 августа – в День независимости Украины.