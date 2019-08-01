В Киеве коп умер прямо за рулем патрульного авто

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1 августа в центре Киева произошло смертельное дорожно-транспортное проишествие – на улице Тарасовской автомобиль полиции охраны выехал с проезжей части на тротуар и врезался в дерево.

Прибывшие на место аварии спасатели ГСЧС обнаружили водителя Рено Логан мертвым, передает dtp.kiev.ua. По предварительной версии, у полицейского во время движения произошел сердечный приступ - он потерял сознание и умер. Автомобиль тем временем выехал на пешеходную зону и столкнулся с деревом.

Напомним, в конце июля в Днепропетровской области полицейский получил травмы во время выполнения служебных обязанностей - его госпитализировали с сотрясением мозга.

Кроме того, ранее на столичной Оболони группа из шести человек напала на полицейского и забрала у него пистолет и сумку с личными вещами. Хулиганов впоследствии задержали.