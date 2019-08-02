Синоптик назвал области Украины, которым не посчастливится

2 августа 2019, 07:50

Погода в Украине сегодня в ряде областей ожидается мокрая.

Погода в Украине - В пятницу в ряде областей Украины будут грозы, предупредил синоптик
В пятницу в ряде областей Украины будут грозы, предупредил синоптик / fishki.net

В пятницу, 2 августа, погода в Украине на большей части территории ожидается неблагоприятная - в ряде областей прогнозируются грозы.

Дожди с грозами накроют запад и север нашей страны, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптик спрогнозировал, что грозовые дожди будут также на Черкасчине, на Полтавщине и на Одесчине. 

Прогноз погоды на сегодня по Украине

На западе и на востоке максимальная температура составит +27 градусов, на севере - +23, а на юге - +28.

Погода в Киеве днем тоже прогнозируется дождливая, ожидается гроза, температура может составить +21…+23 градуса.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что 2-5 августа, в Украине очень серьезно похолодает, температура снизится в северных регионах.

Напомним, Укргидрометцентром уже спрогнозирована погода на месяц – в августе 2019-го в нашей стране температура воздуха может немного превысить средние значения, зафиксированные на протяжении многих лет.

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Киев погода прогноз погоды Укргидрометцентр новости Украины
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