Синоптик назвал области Украины, которым не посчастливится

Погода в Украине сегодня в ряде областей ожидается мокрая.
В пятницу, 2 августа, погода в Украине на большей части территории ожидается неблагоприятная - в ряде областей прогнозируются грозы.
Дожди с грозами накроют запад и север нашей страны, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптик спрогнозировал, что грозовые дожди будут также на Черкасчине, на Полтавщине и на Одесчине.
Прогноз погоды на сегодня по Украине
На западе и на востоке максимальная температура составит +27 градусов, на севере - +23, а на юге - +28.
Погода в Киеве днем тоже прогнозируется дождливая, ожидается гроза, температура может составить +21…+23 градуса.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань предупредил, что 2-5 августа, в Украине очень серьезно похолодает, температура снизится в северных регионах.
Напомним, Укргидрометцентром уже спрогнозирована погода на месяц – в августе 2019-го в нашей стране температура воздуха может немного превысить средние значения, зафиксированные на протяжении многих лет.