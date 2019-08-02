В Украине обновят состав потребительской корзины: что добавят

2 августа 2019, 11:14

В минимальный набор благ добавят новые лекарства, мобильный телефон и оплату услуг связи.

продукты
Изменения в составе корзины инициировали сами украинцы / Открытые источники

В Украине планируют обновить состав потребительской корзины. На основании обращений самих украинцев и общественных организаций к списку необходимых благ добавят мобильный телефон и услуги мобильной связи, а также расширят  перечень лекарственных средств.

Министерство социальной политики подготовило  и передало Минэкономразвития соответствующие предложения еще в апреле 2019 года, сообщает УНН. После  получения от Минэкономразвития предложения относительно  набора продуктов питания, непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума пройдет заседание экспертной комиссии. По состоянию на 25 июля 2019 года соответствующая информация от Минэкономразвития не поступала. 

Уточняется также, что полномочия по формированию наборов продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и наборов услуг для основных социальных и демографических групп населения определены в статье 3 Закона Украины О прожиточном минимуме.

"А именно: набор продуктов питания формируется МОЗ, набор непродовольственных товаров - Минэкономразвития, набор услуг - уполномоченными центральными органами исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг", - сообщают в Минсоцполитики.

Как известно, потребительская корзина - это набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, который отвечает жизненным потребностям человека в течение одного года. Исходя из содержания потребительской корзины формируется величина прожиточного минимума. 

Напомним, глава общественной организации Институт гражданских свобод Галина Третьякова заявила, что в Украине зафиксированы крайне низкие нормы прожиточного минимума, которого хватает только на очень небогатую жизнь.

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мобильная связь Потребительская корзина Минсоцполитика новости Украины
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