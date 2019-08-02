На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества

2 августа 2019, 15:54

По результатам замеров, в атмосферном воздухе химикатов сверх нормы не обнаружили.

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По предварительным данным, из цистерны вытекал бензол. / Фото ГосЧС

В Николаевской области – чрезвычайное проишествие. На станции Колосовка в Веселиновском  районе из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества, вероятно бензола.

Об утечке спасателям стало известно в 08:45 в пятницу, 2 августа.  Как сообщает пресс-служба ГосЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на резервную колею во избежание задержек поездов.

  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС
  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС
  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС
  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС
  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС
  • Утечка химикатов Пресс-служба ГосЧС

Группа радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля провела соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Напомним,  утром 28 июля на Запорожском титано-магниевом комбинате случилось ЧП - из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.

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ГосЧС Николаевская область химикаты новости Украины
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