На Николаевщине произошла утечка химически опасного вещества

По предварительным данным, из цистерны вытекал бензол. / Фото ГосЧС

В Николаевской области – чрезвычайное проишествие. На станции Колосовка в Веселиновском районе из 60-ти тонной запорной арматуры цистерны произошла утечка химически опасного вещества, вероятно бензола.

Об утечке спасателям стало известно в 08:45 в пятницу, 2 августа. Как сообщает пресс-служба ГосЧС, цистерна была отведена за пределы населенного пункта на резервную колею во избежание задержек поездов.

Группа радиационной, химической и биологической защиты с помощью приборов химической разведки и контроля провела соответствующие замеры. По результатам исследования превышений содержания химически опасного вещества сверх предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе не обнаружено.

Напомним, утром 28 июля на Запорожском титано-магниевом комбинате случилось ЧП - из-за протекания передаточного бака произошла утечка тетрахлорида титана.