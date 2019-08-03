Кличко обещает сделать "бронированным" скандальный мост в центре Киева

Стекло на мосту Кличко трескалось уже не раз / Фото kiev.informator.ua

Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что уже 11 августа киевляне смогут абсолютно безопасно любоваться красотой города с высоты в 30 метров. По его словам, через девять дней завершится ремонт многострадального пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый".

Столичный градоначальник заверил, что новые стекла будут прочными и надежными.

"Сейчас мы заменяем верхнее стекло и делаем плиты, которые будут уже гораздо надежнее и которые не должны никоим образом быть разбиты. Когда? Сегодня 2 августа. Через 9 дней приходите, вы сможете посмотреть вниз на 30 метров", - рассказал Виталий Кличко в эфире 112 канала.

"Еще могу сказать, что там будет бронированное стекло с большой выносливостью", - добавил мэр.

Напомним, ко Дню Киева в столице открыли пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Крещатый", который имеет полосу для велосипедистов и две смотровые террасы со стеклом под ногами. Однако, уже 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент. 27 мая поврежденную стекло-пленку заменили.

Читайте также"Отмыли" миллионы: в НАБУ завели дело из-за растрат средств при строительстве моста Кличко11 июля на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки образовалась новая трещина. Кроме того, тросы, которые стягивают другое ограждение, ослабли. Также было видно зазоры и с другой стороны крепления, которое врезано в парапет.

29 июля так называемый мост Кличко снова пострадал – на нем обнаружили трещину на боковом стекле, которое служило защитой и страховкой после перил.