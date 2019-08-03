Эксперт оценил профессиональные качества вероятного генпрокурора

На пост главы ГПУ может занять Руслан Рябошапка.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка имеет опыт работы в Министерстве юстиции и является весьма компетентным специалистом, однако должность в ГПУ станет для него хорошей проверкой на эффективность.
"Руслан Рябошапка, как политик, будет зависим от политической воли, которую будет реализовывать Владимир Зеленский, и от команды президента. И в такой ситуации Рябошапко будет определенный карт-бланш и запас мобильности, чтобы реализовать все то, что обещала команда Зеленского, в частности, доведение до конца дел Майдана, дел о коррупции, а также дел относительно бывших и новых чиновников, которые были у Порошенко", - сказал он во время чата в Главреде.
По словам аналитика, для Рябошапки будет достигнут важный этап, если ему удастся переформатировать Генпрокуратуру. По новому законодательству у ГПУ есть определенная автономия, а некоторые ее функции были переданы Госбюро расследований.
Кулик подчеркнул, что основное внимание общественности сейчас приковано к НАБУ и ГБР, которым предоставлены полномочия борьбы с коррупционерами, поэтому новый генпрокурор получит возможность спокойно работать.
"Рябошапка будет доводить до конца те дела, начались еще при Шокин-Яреме и при Луценко. Я думаю, что первыми делами, которые будут завершены новым генеральным прокурором, станут дела бывших чиновников времен Януковича, дело о расстреле Майдана и другие знаковые дела. Думаю, что именно они строят задачами №1, которые президент Зеленский поставит перед Рябошапкой", - констатировал эксперт.
Новая команда и генпрокурор, отмечает Кулик, могут очень легко доказать свою эффективность. Для этого им необходимо продемонстрировать свое отличие от предыдущей команды.