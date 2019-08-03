Эксперт оценил профессиональные качества вероятного генпрокурора

Руслан Рябошапка может сменить Юрия Луценко на должности главы ГПУ / УНИАН

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик высказал мнение, что один из наиболее вероятных кандидатов на пост главы Генеральной прокуратуры Руслан Рябошапка имеет опыт работы в Министерстве юстиции и является весьма компетентным специалистом, однако должность в ГПУ станет для него хорошей проверкой на эффективность.

"Руслан Рябошапка, как политик, будет зависим от политической воли, которую будет реализовывать Владимир Зеленский, и от команды президента. И в такой ситуации Рябошапко будет определенный карт-бланш и запас мобильности, чтобы реализовать все то, что обещала команда Зеленского, в частности, доведение до конца дел Майдана, дел о коррупции, а также дел относительно бывших и новых чиновников, которые были у Порошенко", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам аналитика, для Рябошапки будет достигнут важный этап, если ему удастся переформатировать Генпрокуратуру. По новому законодательству у ГПУ есть определенная автономия, а некоторые ее функции были переданы Госбюро расследований.

Кулик подчеркнул, что основное внимание общественности сейчас приковано к НАБУ и ГБР, которым предоставлены полномочия борьбы с коррупционерами, поэтому новый генпрокурор получит возможность спокойно работать.

"Рябошапка будет доводить до конца те дела, начались еще при Шокин-Яреме и при Луценко. Я думаю, что первыми делами, которые будут завершены новым генеральным прокурором, станут дела бывших чиновников времен Януковича, дело о расстреле Майдана и другие знаковые дела. Думаю, что именно они строят задачами №1, которые президент Зеленский поставит перед Рябошапкой", - констатировал эксперт.

Новая команда и генпрокурор, отмечает Кулик, могут очень легко доказать свою эффективность. Для этого им необходимо продемонстрировать свое отличие от предыдущей команды.