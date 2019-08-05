"Спецоперация России против Украины": советник Зеленского высказался о запрещенных соцсетях

У Зеленского не намерены восстанавливать доступ к соцсетям РФ/ Reuters

Советник президента, шестой номер в списке Слуги народа Михаил Федоров отметил, что не рекомендует нардепам отменять блокировку российских соцсетей Вконтакте и Одноклассники.

В интервью Лига.net Федоров заявил, что соцсети РФ полны контента, который негативно влияет на украинцев.

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с Одноклассников и Вконтакте, потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", - считает Федоров.

Когда истечет срок санкций, у Зеленского намерены продлить блокаду.

"Я бы рекомендовал. К сожалению, Вконтакте стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно", - отметил советник президента.

Напомним, весной 2017 года занимавший пост президента Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.

Отметим, в июле в Украине стали доступны заблокированные российские сайты, в частности, Яндекс и соцсеть ВКонтакте.

Ранее Данилюк высказался по поводу санкций против соцсетей РФ.