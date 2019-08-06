Путин и Зеленский - как боксеры в ринге. И Зеленский выигрывает - The New York Times

Зеленский и Путин

Это смышленый политик, понимающий силу телевидения, имеющий широкую общественную поддержку дома и, - хотя, наверное, это не столь важно - иногда снимающий рубашку на публике.

И это не президент Владимир Владимирович Путин, верховный лидер России последних 20 лет.

Это Владимир Зеленский, бывший комик, ставший президентом Украины в мае, использовав свой нетрадиционный приход во власть при помощи столь же неожиданных дипломатических талантов.

Советники Зеленского отмечают, что он сосредоточен на внутренней перестройке и не стремится стать анти-путинцем в регионе, где российский лидер сталкивается с большой критикой, но имеет мало конкурентов в борьбе за абсолютную власть.

Читайте такжеЗеленский на шпагате: чем обернутся уступки Путину по ДонбассуНо соперничество Зеленского и Путина уже очевидно. Отношения Украины с Россией, которая захватила часть территории в 2014 году и продолжает поддерживать восставших сепаратистов, являются стержнем, вокруг которого вращаются многие из самых насущных проблем безопасности Европы. Зеленский подошел к нему, комбинируя расчетливую настойчивость и стратегическое великодушие, обратившись к русскоязычному населению, чьи симпатии его националистический предшественник не мог надеяться завоевать.

"Одной из причин конфликта [России и Украины] является то, что две страны выбрали разные пути развития. И теперь этот актер, которого большинство наблюдающих воспринимают очень позитивно, представляет свою страну. Так что позитивное отношение к Зеленскому может быть перенесено на Украину и украинский способ управления", - говорит Богдан Яременко, недавно избранный депутатом от Слуги народа и сосредоточенный на внешней политике и отношениях с Россией.

Боксеры, наносящие друг другу удары

Западные санкции создают долгосрочное давление на российскую экономику, подрывая все еще высокую популярность Путина у себя дома и создавая давление на Кремль, чтобы тот нашел решение конфликта в Украине.

Зеленский строил свою избирательную кампанию на обещании добиваться прекращения конфликта, что вызвало осторожный оптимизм среди западных дипломатов по поводу единственной в Европе активной войны, кипящей уже пять лет. Зеленский позвонил Путину 11 июля, посчитав, что обе стороны готовы взаимодействовать.

Словно два боксера в ринге, Путин и Зеленский провели два месяца, кружа, уворачиваясь и нанося друг другу удары. Путин, похоже, разработал серию небольших кризисов, чтобы испытать нового президента. Но там, где Петр Порошенко был ограничен украинскими националистическими настроениями в парламенте, Зеленский воспользовался шансами обратиться к русскоязычным шахтерам и сталелитейщикам Восточной Украины — и даже к тем, кто устал от Путина в самой России.

Его правительство объявило о прекращении огня, которое в основном соблюдается, отодвинуло военных с линии фронта, с одного из КПП, для облечения пропуска гражданских лиц, и инвестировало в приграничные города на подконтрольной Украине стороне. Зеленский отправился в Мариуполь, сталелитейный город на востоке Украины, чтобы объявить об инвестициях в размере 25 миллионов долларов для снижения загрязнения воздуха.

"Прежде всего необходимо завоевать умы людей. Невозможно решить конфликт на Донбассе чисто военными средствами. Это время уже в прошлом", - сказал в интервью начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Руслан Хомчак, ставший первым назначением Зеленского.

Зеленский переигрывает Путина в игре с высокими ставками

Высокопоставленный западный дипломат на условиях анонимности описал Зеленского как новичка, успешно играющего в игру с высокими ставками против проницательного и опытного противника.

Путин ответил на избрание Зеленского, издав закон о выдаче российский паспортов русскоязычным жителям районов Восточной Украины, что является шагом потенциально проблемным, поскольку дальнейшая агрессия может быть оправдана защитой российских граждан.

Зеленский выступил с обращением к российской оппозиции: " Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле - право быть арестованным за мирный протест, право не иметь свободных и конкурентных выборов, право забыть о наличии естественных прав и свобод человека". Он предложил выдать украинские паспорта "русским людям, которые больше всего страдают" от репрессивной власти.

Читайте такжеЗачем Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего ДонбассаЗеленский пообещал вернуть два десятка украинских моряков, задержанных Россией в конце прошлого года в спорных водах близ Крыма. Но быстро освободил экипаж танкера под российским флагом, захваченного в украинском порту в прошлом месяце, предпочтя демонстрацию морали возможности выгодного обмена. Захват танкера сам по себе был агрессивным шагом, и такой приказ был отдан Зеленским, как утверждает западный дипломат. Украина запретила судну заходить в свои порты несколько месяцев назад. По словам дипломата, неясно, чем был инцидент в украинских водах – ошибкой или запланированной проверкой реакции Зеленского.

Украинская "мягкая сила"

Очевидно, что Зеленский является президентом всего два месяца и простора для его ошибок более чем достаточно. Он уже споткнулся о внутреннюю политику, предложив запретить государственную деятельность для команды бывшего президента Порошенко. Его Администрация – смесь квалифицированных технократов и друзей-комиков с проявляющимся отсутствием навыков управления.

В то же время, члены его внешнеполитической команды хотят перенести поле битвы идей из Украины в Россию, используя многолетний опыт Зеленского в привлечении россиян к своим низкопробным на грани похабности комедийными шоу и фильмам. Его комедийная деятельность была широко известна в России. Как и 66-летний Путин, 41-летний Зеленский, полирует свой имидж простого обывателя, прыгая на камеры с причала Черного моря.

Читайте такжеПодлость Путина: у хозяина Кремля есть план по Украине, и он очень вероломенПрезидент сформировал группу для создания в Украине русскоязычного ТВ, которое будет транслироваться в сепаратистские районы, а также будут доступны в сети для России. По данным российского информационного агентства Интерфакс, имя Зеленского уже было вторым по упоминанию в российских СМИ в июле, уступая только Путину.

По ключевым вопросам Зеленский до сих пор был близок к политике, которую Украина и Россия проводили в течение многих лет. Он поддерживает, например, Минский переговорный процесс. Новым же является применение Украиной "мягкой силы", говорит Иван Яковина, внешнеполитический обозреватель украинского журнала Новое время. Он сказал, что Путин столкнулся с той же ситуацией, что и злая королева в сказке о Белоснежке. "Королева смотрит в зеркало и спрашивает: "Кто самая красивая?" А зеркало говорит: "Знаешь что, есть живущая далеко юная принцесса..."