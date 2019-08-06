В Запорожской области пьяный коп сбил пешехода (фото)

ДТП произошло 5 августа на одной из центральных улиц города Каменка-Днепровская/ Фото ДБР

В центре города Каменка-Днепровская Запорожской области пьяный полицейский совершил ДТП. Коп управлял автомобилем марки Daewoo и наехал на женщину-пешехода.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, ДТП произошло 5 августа на одной из центральных улиц города. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Как свидетельствует фото, в результате удара пострадавшая женщина, вероятно, оказалась на капоте автомобиля.

Полицейский управлял автомобилем марки Daewoo / Фото ДБР

Как выяснилось, за рулем был сотрудник одного из отделений Нацполиции Запорожской области. На данный момент решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и об избрании ему меры пресечения. Если вина копа будет доказана, ему грозит ограничение свободы до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

На данный момент горе-правоохранителя задержали / Фото ДБР

Напомним, 28 июля в Харькове на перекрестке проспектов Петра Григоренко - Героев Сталинграда произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. На пешеходном переходе полицейские совершили наезд на женщину и 3-летнего мальчика. Обоих пострадавших госпитализировали.