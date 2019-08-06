Украинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности

Украинский самолет уничтожили в Ливии / скриншот

6 августа, во вторник, в аэропорту Мисрата в Ливии подвергся атаке самолет украинской компании Скайавиатранс с гуманитарным грузом.

По информации, самолет выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста.

В 1:17 по киевскому времени во время разгрузки на самолет напал беспилотник.

Стало известно, что первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар.

Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. В результате атаки пострадал оператор экипажа судна.

В настоящее время экипаж находится в безопасности."В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД, передает Liga.net.

На данный момент дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Читайте такжеНа борту самолета между россиянами вспыхнула драка: эпичное видеоНапомним, ранее произошло ЧП в аэропорту испанской Валенсии. Лайнер авиакомпании British Airways был вынужден совершить экстренную посадку из-за того, что салон затянуло густым дымом.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Рейсом из Лондона в Валенсию летели 175 пассажиров. Трое из них получили легкое отравление дымом, еще 16 человек травмировались, когда спускались по эвакуационным надувным трапам.