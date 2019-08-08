Охота на Порошенко: смогут ли Зеленский и Портнов посадить экс-президента

Петр Порошенко стал фигурантом нового уголовного дела - о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО Телеканал Прямой.

В Государственном бюро расследований бывшего президента ждут 12 августа – следователь вызвал его на допрос на 9.30.

Директор ГБР Роман Труба ранее заявлял, что по Петру Порошенко ведомство расследует 11 уголовных производств.

В чем подозревают Порошенко

Одно из дел - отдых Порошенко на Мальдивах - якобы он пересекал границу по поддельным документам. Другие дела могут быть связаны со схемой Роттердам+, уклонением от уплаты налогов при продаже Кузни на Рыбальском, закупке спецмашин для армии по завышенным ценам у корпорации Богдан.

Еще одно уголовное дело начали расследовать в Панаме, которую как офшор использовали для сокрытия доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания средств.

Правда, адвокат Порошенко Игорь Головань все обвинения отрицает. Говорит, что ни в одном из 11 дел, анонсированных Трубой, Порошенко не фигурирует в качестве подозреваемого.

Охоту на Порошенко открыл Портнов

Читайте такжеПытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память"Все заявления о возможных преступлениях гаранта пишет в ГБР Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича. Юриста называют одним из авторов так называемых "диктаторских законов", согласно которым автоколонна из 5 машин без согласования с МВД наказывалась большим штрафом или лишением прав, митингующим нельзя было выходить в масках или касках, предусматривалась ответственность за сбор и распространение информации о судьях, за клевету и экстремистскую деятельность можно было угодить за решетку на 2 года. А суды могли проходить без присутствия обвиняемых.

После Революции достоинства юрист сбежал за границу, он жил в Москве, Вене и Израиле, а 19 мая – вернулся в Украину.

Глава Офиса президента Андрей Богдан называет Портнова своим давним другом.

Все порешал

Владимир Зеленский в день парламентских выборов пообещал, что посадки коррупционеров будут. Мол, новый Кабмин и назначенный генпрокурор будут работать над всеми обещаниями, который давал президент по время предвыборной кампании.

Политолог Олег Соскин считает, что новой команде вряд ли удастся посадить Порошенко.

"Никогда украинские президенты не сажали своих предшественников, как бы они перед этим не угрожали. И чтобы посадить Порошенко, нужно иметь очень серьезную доказательную базу. А то, что ему сейчас инкриминируют, бесперспективно. Уклонение от налогов, что-то с Укроборонпромом, летал на Мальдивы - за всю эту чепуху его посадить невозможно", - говорит политолог.

И добавляет, что у Порошенко есть неприкосновенность как у президента, а сейчас добавилась еще и депутатская. А в случае возможных неприятностей на защиту парламентария станут лидеры других фракций, которые будут в оппозиции к Зеленскому:

Не нужно забывать, что у нас идет война, а страна находится практически в дефолте – по всем показателям в Европе, нас уже обогнали Албания, Молдова и Грузия. И Зеленскому с командой придется тратить огромные силы, энергию, чтобы пробовать посадить бывшего президента.

"Они его даже арестовать не смогут, потому это сразу буде расценено как политическое преследование. Если Зеленский встрянет в этот конфликт, то Порошенко его втянет на свое поле – сегодня Юрий Луценко генпрокурор, повсюду расставлены люди бывшего президента. И как бы новый глава государства их не выковыривал, они у него на каждом перекрестке стоят", - добавляет Соскин.

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По его словам, в Украине просто нет фигуры, которая профессионально и системно способна довести дело до суда.

"Единственный выход для Зеленского – это бороться с Порошенко, как с политическим противником. Можно было бы собрать политических бультерьеров, которые если вцепятся в глотку, от их уже не оторвешь, и собрав такую команду из 15 человек, можно рассчитывать. Что они начнут преследовать Порошенко на каждом сантиметре. Тогда его можно будет политически затравить", - допускает эксперт.

И обращает внимание, что возращение Порошенко в Украину - это сигнал, что арест невозможен.

"Не зря Порошенко сейчас вернулся в Украину, он не убегал, а поехал к своим хозяевам, провел встречи и укрепился. Со стороны транснациональных финансовых корпораций есть определенные вложения в Украину, поэтому арестовать Порошенко невозможно", - уточнил Олег Соскин.

Судьи на ручном управлении

Адвокат Ростислав Кравец тоже сомневается в перспективности дел против первых лиц государства, независимо от того, какие должности они занимали.

"После проведения реформ, перспектив доказать чью-либо вину в любом процессе невозможно, начиная от кражи арбуза на рынке, нижнего белья в магазине и заканчивая кражами в Укроборонпроме. На мой взгляд, правоохранительная система полностью парализована уничтожением профессионалов, приходом новых дилетантов, которые понятия не имеют, как она работает. И за пять лет они так и не разобрались", - подводит краткие итоги реформ Порошенко Кравец.

По его словам, это касается и судебной системы, которой предстоит разбирать дела против экс-президента.

"Но там тоже паралич и я не вижу, особенно из последних заявлений Руслана Рябошапки, которому пророчат роль прокурора, что судьи попытаются строить независимую судебную ветвь власти. Все снова пытаются делать в ручном режиме. И если такая ситуация будет продолжаться и дальше, то доказать чью-либо вину без чистосердечного признания, держа человека годами в СИЗО и выбивая из него это признание, нереально", - считает адвокат.