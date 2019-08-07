Еще один допрос Порошенко: в ГБР назвали дату и время

ГБР расследует уже 11 уголовных производств в отношении Петра Порошенко / сайт президента

Государственное бюро расследований снова вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос. В этот раз следователи побеседуют с экс-гарантом о покупке телеканала Прямой.

Допрос назначен на 9:30 в понедельник, 12 августа. Об этом сказал в комментарии Укринформу и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко. По его словам, следователь намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО Телеканал Прямой.

Напомним, согласно заявлению директора Госбюро расследований Романа Трубы, его ведомство расследует 11 уголовных производств в отношении Петра Порошенко.

6 августа в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко. В частности, Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Читайте также"Да он везде просто свидетель": Луценко нашел способ обелить ПорошенкоНапомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Кроме того, как сообщал Главред, накануне в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко. Доказательств для объявления подозрений Гонтаревой и Филатову достаточно, сказал Луценко, сославшись на своего зама.