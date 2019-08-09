Украэрорух "смилостивился" над российским самолетом и впустил в Украину

Российский самолет был в украинском воздушном пространстве менее получаса, утверждают в Украэрорухе.
В среду, 7 августа, в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) "смилостивились" над самолетом Boeing-738 российской авиакомпании Глобус - разрешили пролететь над Украиной.
Самолет летел из итальянского Бари в Москву, Украэроцентр разрешил ему использовать украинское воздушное пространство в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра в связи с обходом "активной грозовой деятельности", сообщили в Украэрорухе.
В госпредприятии добавили, что судно зашло в воздушное пространство Украины в 15:07, а вышло - в 15:33.
"...в решении ГАСУ (Госавиаслужба Украины - Ред.) утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации...) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины", - добавили в Украэрорухе.
Напомним, в ноябре 2015 года Украина закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. В начале апреля 2019-го Кабинет министров ввел запрет на любые прямые авиаперелеты с РФ.