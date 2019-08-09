Украэрорух "смилостивился" над российским самолетом и впустил в Украину

В Украэрорухе впустил в Украину российский самолет / airlines-inform.ru

В среду, 7 августа, в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) "смилостивились" над самолетом Boeing-738 российской авиакомпании Глобус - разрешили пролететь над Украиной.

Самолет летел из итальянского Бари в Москву, Украэроцентр разрешил ему использовать украинское воздушное пространство в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра в связи с обходом "активной грозовой деятельности", сообщили в Украэрорухе.

В госпредприятии добавили, что судно зашло в воздушное пространство Украины в 15:07, а вышло - в 15:33.

"...в решении ГАСУ (Госавиаслужба Украины - Ред.) утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации...) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины", - добавили в Украэрорухе.

/ Скриншот с facebook.com/UkSATSE.official

Напомним, в ноябре 2015 года Украина закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. В начале апреля 2019-го Кабинет министров ввел запрет на любые прямые авиаперелеты с РФ.