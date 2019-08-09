США обещают Украине новые поставки Javelin

Украины и США согласовывают условия новых поставок ПТРК / Reuters

Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для ВСУ, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий", - подчеркнул он во время пресс-конференции в Киеве.

Ранее сообщалось, что в США Сенат принял проект закона о бюджете страны на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м).