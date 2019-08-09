Повалил деревья, столбы и затопил улицы: по Николаеву пронесся ураган

В Николаеве разбушевалась непогода / mk.dsns.gov.ua

9 августа Николаев накрыла непогода: сильный ливень затопил улицы, а из-за сильных порывов шквального ветра повалило деревья и даже столбы электропередач.

Как сообщает местное издание, "поплыли" некоторые улицы, но больше всего набедокурил ураганный ветер.

Деревья в городе падали прямо на проезжую часть, на автостоянки, придавливая автомобили горожан.

"На ул. 3-Слободской за ул. Потемкинской в сторону ул. 68 Десантников, также на пересечении ул. Спасской и ул. Наваринской и в районе ул. Лягина ветер повалил деревья. А на ул. Чкалова повалился столб", - сообщили в материале.

В Николаеве ураганный ветер повалил столбы / 0512.com.ua

В пресс-службе ГСЧС в Николаевской области сообщили, что по линии 101 поступило 20 обращений от граждан города Николаева, Новая Одесса и поселка Радостный сад.

Для ликвидации последствий привлечены дежурные отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения, государственные пожарно-спасательные части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области и 10 взвод государственного военизированного горно-спасательного отряда.

В Николаеве набедокурила стихия / mk.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидируют последствия бури / mk.dsns.gov.ua

Ранее в Одессе бушевал сильнейший ливень: замерли трамваи, "поплыла" улица.