Ницой предрекла исчезновение Украины из-за любви к Высоцкому

Лариса Ницой

Украину убьет равнодушие ее граждан ко всему украинскому, заявила известная писательница Лариса Ницой.

"Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега", – написала она в Facebook.

При этом она обратила внимание на то, что 7 августа, в день 200-летия со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша, в Украине эта дата прошла незамеченной.

"Украина о своем светоча даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчал правительство. Молчали политики. Молчало общество. Некоторые художники с учеными (есть еще такие мамонты) собрались узким кругом. Как эта кучка снега, которая скоро исчезнет на поляне.

Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями в СМИ и на ТВ, огромным баннером – о певце соседнего народа Владимира Высоцкого. Кто такой соседний Высоцкий – знают все украинцы. Кто такой Пантелеймон Кулиш – половина украинцев не знает", - считает Ницой.

Напомним, ранее Ницой поскандалила с копами из-за русского языка.