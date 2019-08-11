На Запорожье бушевала "пыльная стихия", опубликовано видео

Часть Запорожской области накрыла песчаная буря / Скриншот

В Акимовском районе Запорожской области бушевала пыльная буря (другое название - песчаная буря).

"Пыльная стихия" накрыли сразу несколько населенных пунктов района, а также "разгулялась" на побережье Азовского моря и разогнала отдыхающих, сообщает ТСН.

По его данным, в Акимовском районе пыльная буря бушевала на протяжении нескольких часов.

"…огромные массы песка, пыли и грунта поднялись на несколько метров и накрыли сразу несколько населенных пунктов. Люди впопыхах пытались спастись…", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что возле города Мелитополь Запорожской области было нашествие летающих муравьев. У Мелитополя засняли на видео явление, которое похоже на смерч, однако оно образовалось не из-за потоков воздуха, а из насекомых.