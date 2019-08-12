Два солнца заметили на Полтавщине

Паргелий – это один из видов оптического феномена / Facebook tala.didenko

Вечером 10 августа в Полтавской области зафиксировали редкое природное явление – паргелий, так называемое ложное солнце. Его заметили в районе села Коноплянка Великобагачского района ближе к восьми часам вечера в субботу.

Фото и видео природного явления опубликовала в Facebook cиноптик Наталья Диденко.

"Невероятная красота, впечатления – от восторга до чуть какого-то страха", – написала синоптик в соцсети.

Пользователи Facebook с восторгом отреагировали на публикацию. Некоторые даже не знали о существовании подобного природного явления, а некоторые видели его, но в австрийских Альпах.

Паргелий – это один из видов оптического феномена. Он выглядит как светлое пятно на уровне солнца, а возникает в результате преломления солнечного света. Примечательно, что подобное явление может возникать и возле луны. Иногда паргелием ошибочно называют ложный восход солнца.

Напомним, синоптик сделал прогноз погоды в Украине - в ближайшие сутки будет сухо и тепло. Влажный воздух ожидается лишь на крайнем северо-западе, при этом осадков не ожидается, а на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +13-18°, днем +28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до +35°. В Киеве - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 28-30°.