Зеленский вышел из бизнеса: СМИ раскрыли подробности

Владимир Зеленский / Reuters

Доли в бизнесе президента Владимира Зеленского перешли к его соратникам и партнерам.

В соответствии с данными Единого государственного реестра, все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года.

В результате давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях.

Вместе с тем старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору Студии Квартал-95 Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях, отмечает liga.net.

К настоящему моменту Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр Лига смеха.

Речь идет о 10 компаниях, в которых у Зеленского была доля:

Читайте такжеДе-мократія: Квартал нашел, кто будет критиковать ЗеленскогоПроизводство кино- и видео фильмов, ТВ-программ Квартал 95. Находится во владении кипрской компании Green Family. Нынешние собственники – Сергей и Борис Шефиры и Тимур Миндич.

Производство шоу-проектов и развлекательных программ Квартал-95 (в настоящий момент единоличным владельцем является Сергей Шефир).

Студия Квартал 95, организация строительства. Долю Зеленского в ней получил Сергей Шефир. Кроме него и Бориса Шефира в числе ее совладельцев – бизнесмены Юрий Маховский и Андрей Харламов.

Развлекательный телеканал Квартал ТВ, входящий в медиахолдинг 1+1 Media. Пакет Зеленского перешел Сергею Шефиру, теперь у него 25%.

Производство мультфильмов Animation Studio. Пакет Зеленского в компании разделили Борис и Сергей Шефир - на двоих у них теперь 45%.

Организация концертов и гастрольных туров Квартал-Концерт. Доля Зеленского перешла Сергею Шефиру.

Читайте такжеЗеленский назначил первым помощником соучредителя по Кварталу 95Кинокомпания Киноквартал. Перешла в полное владение Сергея Шефира.

Ресторан Фиш-Хаус. Сергей Шефир также получил долю нынешнего президента.

Кинокомпания Гауди Студио, выпуск телешоу. Сейчас ее совладельцами выступают Сергей Шефир, Борис Шефир, Евгений Ярмилко, Алан Бадоев и Андрей Яковлев.

Звуко-видео записывающая компания Инвест Анима. Доля Зеленского в этом бизнесе перешла к Сергею Шефиру. Среди прочих бенефициаров – Борис Шефир и Андрей Яковлев. 50% у компании по управлению активами Актив-Инвест.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бизнес-партнеры Зеленского вернули РФ деньги за фильм и расторгли контракт.