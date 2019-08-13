"Укусить Украину": эколог развеял выдумку "властей Крыма" о Херсонщине

13 августа 2019, 19:06

В Крыму усугубляется экологическая катастрофа, предупредил эксперт.

Информация о заболачивании земель Херсонщины - выдумка
Информация о заболачивании земель Херсонщины - выдумка "властей Крыма", сообщил эколог / Reuters

Эколог и защитник природы Владимир Шелудько заявил, что информация о заболачивании земель в Херсонской области из-за водной блокады Крыма, озвученная депутатом Госдумы от так называемого "Крымского региона" Михаилом Шереметом, - выдумка.

Сведения о заболачивании - "выдумка самопровозглашенных властей Крыма, чтобы укусить Украину", рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По словам собеседника, Крым уже постигла экологическая катастрофа, которая до сих пор не решена, а только усугубляется.

"…начиная с 24 августа 2018 года происходили выбросы вредных химических веществ в воздух. Источником выброса стал завод Крымский Титан. А свою роль сыграла погода - отсутствие осадков и жара", - отметил эколог.

Шелудько добавил, что из-за выбросов пострадали жители ряда населенных пунктов полуострова, в частности, Армянска и Красноперекопска. "Люди получили заболевания дыхательных путей - пневмонию, ожоги слизистых оболочек носа и рта", - заявил он.

"Я не бываю в Крыму. Но то, что происходит сегодня с Крымским Титаном, не связано с водой. Причина, в работе химического предприятия, которое Фирташ (олигарх Дмитрий Фирташ - Ред.) передал подконтрольным России "крымским властям". И сейчас ничего не поменялось, предприятие работает, откуда-то оно получает сырье - ильменит", - сказал собеседник.

Читайте такжеВозобновление поставок воды в Крым: у Зеленского расставили точки над "і"Эколог добавил, что на предприятие никого не пускают, поэтому туда, возможно, что-то еще поставляют.

"И поэтому усугубляется то, что было все эти годы - неконтролируемые выбросы. И если верить источникам, сегодняшнее так называемое "крымское правительство" штрафует их за эти выбросы. Но они никому не подчиняются в том же Крыму", - подчеркнул эксперт.

Собеседник полагает, что на полуострове катастрофа началась тогда, когда там решили строить большое химическое предприятие, а сегодня видны последствия, о которых украинские ученые говорили еще в 2001-м.

"Но, изучив на протяжении трех лет ситуацию в городах и селах вокруг Крымского Титана, они говорили, что жить там нельзя - села нужно отселять или закрывать предприятие. А прошло уже 18 лет, и стало еще хуже. Но не стоит забывать, что люди, украинцы, живут по обе стороны Перекопа, что на крымской земле, что в Херсонской области. И куда ветер дует - там людей и травит", - предупредил эколог.

Ранее Михаил Шеремет говорил, что возобновление Украиной водоснабжения захваченного Россией Крым выгодно не только крымчанам, но и Киеву. Депутат Госдумы утверждал, что прекращение подачи воды привело к заболачиванию земель на Херсонщине.

Позже экс-первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов сказал, что Украина не возобновит подачу воды в подконтрольный российским властям Крым, поскольку отказ от водоснабжения полуострова - рычаг давления на агрессора для освобождения территории.

Напомним, до того, как Россия захватила Крым, Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. На крымскую территорию по Северо-Крымскому каналу подавали воду из Днепра. После захвата Крыма украинские власти устроил полуострову водную блокаду - прекратили подачу воды.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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Крым Херсонщина Эколог Дмитрий Фирташ Владимир Шелудько Михаил Шеремет Крымский Титан
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