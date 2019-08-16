Снова "ослушался": Гройсман отказался "придержать" деньги для городов

16 августа 2019, 15:52

Городам задолжали 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда субвенции на социально-экономическое развитие.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман не выполнил просьбу Андрея Богдана/ facebook.com/volodymyrgroysman

Правительство Владимира Гройсмана поручило Минфину и Минрегиону обеспечить финансирование программ и проектов развития регионов. Соответствующее решение приняли во время заседания 14 августа.

"Кабинет Министров поручил Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития (...) График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - говорится в сообщении на Правительственном портале.

Ранее Экономическая правда сообщала, что правительство задерживает украинским городам 7,6 миллиарда гривен из фонда регионального развития и 2,5 миллиарда субвенций на социально-экономическое развитие. Деньги должны были поступить в бюджеты еще в конце июля, однако Офис Президента намеренно задерживал финансирование. В письме главы ОП Андрея Богдана задержки объяснили необходимостью проверить целесообразность использования государственных денег, чтобы не допустить коррупции. При этом правительство Гройсмана просили не выдавать предписаний на распределение денег до момента формирования нового правительства.

Письмо Андрея Богдана к премьер-министру Владимиру Гройсману
Письмо Андрея Богдана к премьер-министру Владимиру Гройсману / Экономическая правда

Напомним, ранее Кабинет министров отказался рассматривать вопрос согласования увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Как сообщал Главред, 24 июля глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабмин уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской горадминистрации.  Как известно, Кличко занимает пост главы КГГА с 25 июня 2014 года, то есть около пяти лет.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Из-за отпуска премьер-министра Владимира Гройсмана заседание правительства, которое традиционно проходит в среду, два раза откладывалось.

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Кабмин Владимир Гройсман Андрей Богдан новости Украины
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