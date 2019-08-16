Днепр под угрозой: экологи бьют тревогу из-за катастрофы в Киеве

Днепр заметно обмелел за последние три года / gorod-online.net

Активисты и экологи бьют тревогу – главная река страны Днепр значительно мелеет, и находится в наихудшем состоянии за последние годы. Виной тому огромные выбросы химикатов и растения, которые зарастают слишком быстрыми темпами.

Специалисты насчитали в столице 56 отмелей, например, на станции лодок возле столичного моста Патона почти не видно воды из-за кувшинки и водяной орех. Также неподалеку от памятника основателям Киева тоже отмель. Вдоль берега – заросли камыша. Еще три года назад здесь была река, а сейчас – берег, передает ТСН.

"Его перегородили дамбами и он потерял течение. Река не в состоянии смыть то, что в нее падает, коктейль из всей таблицы Менделеева. В Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты – удобрение для водорослей. Днепр цветет", - отметил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Прогнозы экологов неутешительны: из-за неконтролируемых сбросов предприятий в реку, растений, химических элементов, Днепр значительно обмелеет, затем может и вовсе исчезнуть с лица земли.

Ранее ученые предупредили о грозящей Украине экологической катастрофе.