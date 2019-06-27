Днепр отравили: в Черкасской области произошел массовый мор рыбы и раков

В Каневе отравили Днепр

В Черкасской области в реке Днепр стала массово гибнуть рыба и раки.

Жители Канева обнаружили сотни мертвых обитателей водоема не только плавающих в воде, но и на берегу, передает ТСН.

"Страшно было заходить. Люди были, которые купались, но мне было страшно", - рассказала жительница города Антонина Симоненко.

Экологи, приехавшие на место мора рыбы, измерили температуру воды, содержание в ней кислорода и взяли жидкость на экспертизу. Результаты показали, что Днепр отравили.

"Я думаю, что не причина кислород, не причина сине-зеленые водоросли – или это какой-то сброс, или химическое вещество. Это по моему мнению", - отметил заместитель руководителя отдела охраны водных биоресурсов Черкасской области Андрей Тичков.

Вероятнее всего, вредные вещества сбросили в воду на Киевщине, но узнать, какое именно вещество попало в воду, специалисты смогут только через несколько дней. Однако даже тогда найти виновного и наказать за ущерб природе будет практически невозможно.

Тем временем отдыхающим в ближайшее время советуют не рыбачить и не купаться в Днепре в Черкасской области.

Ранее в Николаеве произошел массовый мор рыбы.