В Николаеве произошел массовый мор рыбы

В Николаеве разразилась очередная экологическая катастрофа; берег Южного Буга усеян мёрлой рыбой.

На 100 квадратных метрах берега реки обнаружено около 1740 погибших бычков размером от 5 до 15 сантиметров - и это только на обследованной территории, сообщает Николаевский рыбоохранный патруль на страничке в Facebook.

Читайте такжеЭксперт предупредил: Украине грозит масштабная экологическая катастрофаДля установления причины массового мора эксперты взяли ряд проб воды. Пока что предполагается, что причиной стало резкое повышение сероводорода в воде благодаря деятельности человека.

Специалисты также жалуются на маловодность этого года, в связи с чем повышается соленость воды.

Напомним, ранее в Николаеве в ночь с понедельника на вторник, с 13 на 14 августа прорвало канализацию − на перекрестке улицы имени Скороходова и переулка Корабелов. Реки говнищ текли по улицам города, впадая в итоге в Южный Буг.