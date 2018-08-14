Фекальные реки. В Николаеве сотни тонн нечистот из канализации вытекли в Южный Буг: опубликованы фото и видео

Канализация / Новости-N

В Николаеве в ночь с понедельника на вторник, с 13 на 14 августа прорвало канализацию − на перекрестке улицы имени Скороходова и переулка Корабелов.

Соответствующее сообщение было опубликовано на местном портале "Новости-N". Согласно обнародованным данным, содержимое сточных труб вылилось в реку Южный Буг.

По словам очевидцев, мощный канализационный поток вырывался прямо из-под канализационного люка и глубокой ямы, которая находилась прямо посреди проезжей части. Далее фекалии текли вниз под ж/д мост и впадали прямо в Южным Буг.

Как утверждают журналисты, объем выбрасываемых сточных вод составлял несколько сотен тонн. Кроме того, как прогнозируют синоптики из-за жары в ближайшие дни до +35 по шкале Цельсия, эта коммунальная авария может иметь негативные последствия в виде острых кишечных инфекций и эпидемий.

Канализация / Новости-N

Канализация / Новости-N





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