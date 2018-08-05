Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео

Цветение воды может стать причиной экологической катастрофы

В нынешнем году крупнейшая водная артерия страны, река Днепр, страдает от раннего цветения водорослей из-за чрезмерно высокой температуры воздуха в весенние и летние месяцы.

Как говорится в сюжете ТСН, как правило, пиком цветения является август. Однако в этом году зеленые крупинки в воде появились гораздо раньше.

Биологи шокированы темпами размножения водорослей по причине чрезмерно теплой воды в реке, которая стала благоприятной средой для процесса цветения. Теперь такая зеленая вода стала опасна не только для рыб, но и для людей, которые любят отдыхать на пляжах Днепра.

Ученые уверяют, что причиной раннего цветения является также глобальное потепление и масштабное использование людьми фосфатных моющих средств и азотных удобрений. Для рыб водоросли представляют особую угрозу, поскольку собираются на поверхности и перекрывают кислород для глубинных слоев. Помимо этого, в процессе гибели водные растения выделяют опасные токсины, которые затем содержаться в воде реки продолжительное время.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак утверждает, что масштабная засуха в аннексированном Россией Крыму стала причиной необратимой экологической катастрофы.