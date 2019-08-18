В Британии опубликовали новые доказательства агрессии РФ на Донбассе

В Британии рассказали о танках РФ на Донбассе / Reuters

О новых доказательствах участия российских военных в войне на востоке Украины заявила базирующаяся в Лондоне исследовательская группа Forensic Architecture.

Исследователи собрали свидетельства российского военного вмешательства во время боев за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. Новые данные используют при иске в Европейский суд по правам человека. Их должны обнародовать 19 августа, сообщает The Guardian.

По данным издания, доказательства включают многочисленные спутниковые изображения российских вооруженных конвоев на территории Украины и танка Т-72Б3. На момент боев эту модель использовали только Вооруженные силы России.

Читайте такжеЧетыре года Порошенко пытался скрыть причины ИловайскаГруппа Forensic Architecture использовала программное обеспечение, которое позволило проанализировать 2500 часов видео, опубликованных жителями региона на YouTube во время боев.

Напомним, ранее стало известно о роли начальника Генштаба Руслана Хомчака в Иловайской операции.