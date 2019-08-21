НАБУ закрыло дело против киностудии Зеленского: опубликовано фото

Анастасия Короткая и Владимир Зеленский / кадр из х/ф Я, ты, он, она

Национальное антикоррупционное бюро закрыли уголовное производство по факту вероятной растраты средств из госбюджета компанией "Киноквартал" − которая ранее принадлежала президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос портала УН.

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса", − говорится в документе.

Уголовное производство против Киноквартала было открыто детективами НАБУ в апреле 2019-го по заявлению организации "Союз добровольцев". Изначально Госкино профинансировало 49% бюджета ленты "Я, ты, он, она", главную роль в которой сыграл Владимир Зеленский.

В "Союзе добровольцев" заявляют, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском, но Киноквартал это условие не выполнил, а, следовательно, допустил растрату государственных денег.

Напомним, ранее представители команды Владимира Зеленского анонсировали перезапуск НАБУ и новый законопроект о незаконном обогащении.