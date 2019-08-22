Тепло и солнечно: синоптик дала прогноз погоды на День Независимости

Погоду в большинстве областей определит антициклон / molbuk.ua

Погода в Украине в День Флага и День Независимости - 23 и 24 августа - будет сухой и солнечной. Метеоусловия в большинстве областей определит антициклон. На Прикарпатье и северо-востоке Украины возможны локальные дожди и грозы.

Синоптик Наталия Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться в пределах +24…+ 29 градусов.

На юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой, жара удержится. Столбики термометров поднимутся до +30…+ 35 градусов. В большинстве областей ветер будет порывистым, местами он усилится до сильного.

"Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре; на севере и западе будет тепло, до умеренной жары", - пишет синоптик в своем метеоблоге.

Читайте такжеЖара и сразу заморозки: известен прогноз погоды на осень 2019Погода в Киеве 23-24 августа также будет сухой и теплой. Осадки не ожидаются. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12-15 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+ 15 градусов, днем ​​ожидается +25… + 28 градусов.

На следующей неделе погода в Киеве существенно не изменится – все так же без осадков, порывистый ветер, максимальная температура воздуха +26…+ 28 градусов, местами + 28… + 30 градусов.

Напомним, ранее стало известно, какой будет погода в сентябре 2019 года.