В Киеве на День независимости станции метро изменят график работы

22 августа 2019, 17:31

Некоторые станции закроют из соображений безопасности.

Метро Киева
Метро Киева изменит график работы 24 августа / Корреспондент

В Киеве 24 августа в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня независимости Украины будут закрыты станции метро Крещатик и Майдан незалежности.

Как сообщает КП Киевский метрополитен, Крещатик закроется на вход и на выход на улице Институтской и Аллее Небесной сотни.

Уточняется, что на вход и выходу будет закрыта станция Майдан незалежности. Также в течение дня будет закрыт переход между станциями.

"24 августа в связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины будут закрыты на вход и выход станции Майдан незалежности и Крещатик на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работа станции Майдан незалежности будет организована только для пересадки с линии на линию)", - говорится в сообщении.

Также 24 августа на НСК Олимпийский состоится матч между командами Динамо Киев и Олимпик Донецк, поэтому метрополитен планирует после завершения игры ограничение, но не полное закрытие на вход для пассажиров станций метро Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец спорта.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отметили в метрополитене.

Напомним, погода в Украине в День Флага и День Независимости - 23 и 24 августа - будет сухой и солнечной. Метеоусловия в большинстве областей определит антициклон. На Прикарпатье и северо-востоке Украины возможны локальные дожди и грозы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии.

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Киев День Независимости Украины новости Украины Киевский метрополитен
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