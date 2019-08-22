"Раскрасим в желто-синий планету": Зеленский призвал к флешмобу в День флага

Зеленский просит украинцев вывешивать флаг / Офис президента

Президент Владимир Зеленский в канун Дня украинского флага, который отмечается 23 августа, обратился к соотечественникам с предложением показать всему миру, как ценен для украинцев символ государства.

"Для нас желтый и синий уже давно не просто цвета. В эти цвета окрашено сердце каждого украинца. Я уверен, что завтра все фейсбук лента будет желто-синей. Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. И у меня есть предложение к украинцам из каждого уголка нашей неньки и все украинцам мира — сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город и вообще все страна стала желто-синей", - заявил глава государства в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам президента, к сожалению, не все украинцы могут себе позволить свободно вывесить украинский флаг. Он отметил, что те, кому посчастливилось жить в свободной стране, могут завтра одеть свои улицы в цвета украинского флага.

"Вы знаете, сейчас есть действительно много украинцев, которые вынуждены прятать наш флаг под кроватью. Есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму. И думаю эти люди многое бы отдали за возможность спокойно пройти со своим флагом. Поэтому давайте завтра не поленимся и оденем наши улицы в желто-синие цвета. Сделаем это вместе", — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины, в котором сказано об отмене традиционного военного парада на Майдане независимости.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ко Дню независимости украинские военные получат по 1-2 тысячи гривен премии.