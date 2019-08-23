Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе

Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе / Фото: Reuters

Россия грубо нарушает свободу вероисповедания на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, преследуя верующих всех конфессий и вероисповеданий, кроме Московского патриархата, заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по защите религиозных меньшинств в условиях вооруженных конфликтов.

Он сообщил, что оккупационная власть развернула "широкую кампанию притеснений против украинцев на почве их религиозных убеждений".

При этом Витренко напомнил выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека по Украине, в которых, в частности, говорится, что "все вероисповедания, кроме Православной церкви Московского патриархата, похоже, подвергаются давлению вооруженных групп, преследованию, задержаниям клириков и прихожан, а также захватам церковной собственности".

Читайте такжеПостпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в КрымуПостпред Украины рассказал, что российская оккупационная власть на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию.

Витренко добавил, что из-за таких незаконных требований более 1000 религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать свою деятельность на оккупированном Донбассе, передает Укринформ.

Он напомнил также, что согласно отчету мониторинговой миссии ООН по правам человека за 2017 год, перед оккупацией полуострова в 2014 году в Крыму существовали 2083 религиозные организации, а по состоянию на сентябрь 2017 их остались только 722.

Украинский дипломат отметил, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Масштабные рейды оккупационных властей против мусульман-крымских татар привели к десяткам арестов и задержаний невинных людей по сфальсифицированным обвинениям.

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Кроме того, добавил он, постоянные притеснения испытывает Православная церковь Украины. В марте этого года оккупационные власти РФ задержали Архиепископа Симфоропольського и Крымского Климента - лидера украинской православной общины Крыма - по вымышленным обвинениям. В апреле этого года россияне инициировали экспроприацию последней украинской церкви в Крыму, а менее месяца назад, даже осквернили ее помещения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский получил приглашение на дебаты в Генассамблею ООН.