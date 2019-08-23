Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе

23 августа 2019, 08:30

Оккупационная власть развернула широкую кампанию притеснений против украинцев.

ООН
Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе / Фото: Reuters

Россия грубо нарушает свободу вероисповедания на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, преследуя верующих всех конфессий и вероисповеданий, кроме Московского патриархата, заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время заседания Совета Безопасности ООН по формуле Аррии по защите религиозных меньшинств в условиях вооруженных конфликтов.

Он сообщил, что оккупационная власть развернула "широкую кампанию притеснений против украинцев на почве их религиозных убеждений".

При этом Витренко напомнил выводы мониторинговой миссии ООН по правам человека по Украине, в которых, в частности, говорится, что "все вероисповедания, кроме Православной церкви Московского патриархата, похоже, подвергаются давлению вооруженных групп, преследованию, задержаниям клириков и прихожан, а также захватам церковной собственности".

Читайте такжеПостпред Британии в ООН рассказала об отчаянном положении украинцев в КрымуПостпред Украины рассказал, что российская оккупационная власть на Донбассе даже изобрела так называемую "легализацию" - по образцу российской - когда всем религиозным организациям, кроме Православной церкви Московского патриархата, предписывается пройти перерегистрацию.

Витренко добавил, что из-за таких незаконных требований более 1000 религиозных групп, признанных по украинскому законодательству, не могут продолжать свою деятельность на оккупированном Донбассе, передает Укринформ.

Он напомнил также, что согласно отчету мониторинговой миссии ООН по правам человека за 2017 год, перед оккупацией полуострова в 2014 году в Крыму существовали 2083 религиозные организации, а по состоянию на сентябрь 2017 их остались только 722.

Украинский дипломат отметил, что за последние годы ситуация только ухудшилась. Масштабные рейды оккупационных властей против мусульман-крымских татар привели к десяткам арестов и задержаний невинных людей по сфальсифицированным обвинениям.

Читайте такжеСовбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языке

Кроме того, добавил он, постоянные притеснения испытывает Православная церковь Украины. В марте этого года оккупационные власти РФ задержали Архиепископа Симфоропольського и Крымского Климента - лидера украинской православной общины Крыма - по вымышленным обвинениям. В апреле этого года россияне инициировали экспроприацию последней украинской церкви в Крыму, а менее месяца назад, даже осквернили ее помещения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский получил приглашение на дебаты в Генассамблею ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Крым ООН Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:44
Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора
08:35
"Праздничный прогноз": синоптик рассказала о погоде в День флага
08:30
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
08:06
"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет
07:46
Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали
07:37
День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить
07:36
Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко мнение
07:22
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
07:07
"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Видео
07:01
Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь
06:55
Большое унижение Путина мнение
06:35
Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
06:01
З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки Фото Видео
05:34
К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься Видео
04:57
Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти Видео
04:25
"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях Видео
03:43
Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин
03:11
"Капля в море": Гордон рассказал, как пророссийские депутаты будут влиять на Раду
02:36
"Позорище": Пьяненькая Бузова засветила соски Видео
02:29
Ученые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета
02:04
Лига Европы: результаты матчей плей-офф
01:48
Продукты, от которых можно поправиться: диетолог составила список вредной пищи
01:33
У Зеленского ответили на "братский" выпад Захаровой
01:08
Новый курс доллара: эксперт рассказал, к чему готовиться украинцам Видео
01:00
"Избавиться от головной боли": экс-депутат Госдумы пояснил усталость Европы от Украины
00:55
Эспаньол показал всей Европе, какой наш уровень мнение
00:31
Главное - перцем не стареть: в США полиция повязала стариков, устроивших групповуху
00:01
Заря провалила испанский экзамен: видео голов Видео
22 августа, четверг
23:58
"Постановка в театре абсурда": пленный моряк Эйдер выступил на суде
23:51
Эспаньол - Заря - 3:1: видео-трансляция матча Лиги Европы Видео
23:30
В США озвучили обязательное условие возвращения России в G8 Видео
23:09
С телеканала Прямой уходит российский журналист
22:42
Захарова сравнила планы Трампа на Гренландию с аннексией Крыма
22:16
Нет России в G8: Зеленский позвонил Туску Видео
21:45
В Киеве проводят масштабную репетицию Марша Достоинства ко Дню Независимости - видео Видео
21:44
Под Херсоном мэр похвастался ремонтом детского туалета без кабинок
21:25
В Чехии залили краской памятник советскому маршалу: опубликовано фото
21:01
У Медведчука рассказали, в каких комитетах Рады хотят верховодить
20:51
Филарет просит отозвать из Ощадбанка письмо о закрытии счета УПЦКП
20:49
Днепр-1 подписал швейцарского хавбека
20:44
Западные СМИ рассказали, почему испортились отношения Путина и патриарха Кирилла
20:28
"Раскрасим в желто-синий планету": Зеленский призвал к флешмобу в День флага Видео
20:19
Граница на замке: в России забоялись чумы из Украины и отгородились
19:50
СМИ узнали дату, когда Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность
19:35
Названо количество и дата обмена пленными между Россией и Украиной
19:22
Хижина в лесу: журналисты вычислили поместье Ахметова на 20 гектаров - видео Видео
19:15
Говорили о России: Зеленский срочно позвонил премьеру Канады
19:04
СБУ прорекламировала свой Telegram-канал в стиле СССР
19:03
"Евреям-скидки": в Черкассах копы не оценили шутку похоронного бюро и завели уголовное дело
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять