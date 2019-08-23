В метро Киева в кассах 10 станций не будут продавать и пополнять зеленую карту

Зеленая карта не будет продаваться и пополняться на 10 станциях метрополитена / Фото: УНИАН

В Киеве внедряется электронный билет, поэтому зеленая карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций метрополитена.

В КП Киевский метрополитен сообщили, что с 25 августа на этих 10 станциях можно будет лишь купить электронный билет.

"Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card. В то же время, вы сможете использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро как обычно. На станции Площадь Льва Толстого также реализовываться QR-билет", - сообщили в метрополитене.

Зеленая карта исчезнет с касс таких станций:

Крещатик (центральный выход)

Театральная

Площадь Независимости

Академгородок (выход в магазин Novus)

Лесная (выход к ТЦ Дарынок)

Арсенальная

Теремки (выход к ТЦ Магеллан)

Сырец

Почайна (выход к ул. С. Бандеры)

Площадь Льва Толстого

Как известно, жетон будет полностью выведен из обращения до 30 октября 2019 года.

Напомним, что метро Киева ждет окончательное исчезновение жетонов: их уже полностью прекращают использовать на отдельных вестибюлях станций метро Позняки, Теремки, Ипподром, Нивки, Кловская.

Ранее Главред уже писал о едином электронном билете: где купить, где не работает и каких от него ждать подлянок.