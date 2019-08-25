Реформа средней школы: в Украине дети смогут уйти на домашнее обучение

Школа. Иллюстративное фото / УНИАН

С 1 сентября 2019 родители украинских школьников смогут использовать все виды индивидуальной формы обучения - семейное (домашнее) образование, экстернат либо педагогический патронаж.

Соответствующее сообщение было опубликовано на Правительственном портале.

"Сейчас вступает в силу новая редакция Положения об индивидуальной форме получения общего среднего образования. Теперь родители смогут выбирать способ и форму обучения ребенка, ориентируясь на его потребности и способности.Они также смогут участвовать в формировании учебного плана или программы, если речь идет о ребенке с особыми образовательными потребностями", — заявила глава Минобразования и науки Лилия Гриневич.

Читайте такжеПроект языковой реформы: как в Минобразования хотят решить вопрос с русским языком в школахК слову, ранее дети могли использовать индивидуальную форму обучения только при наличии серьезных причин, в первую очередь - медицинского характера.

"Разрешение на такое обучение обязательно должно предоставить местное управление образования. Отныне зачисление (перевода) ученика на любую из индивидуальных форм не требует дополнительного согласования", — заявили чиновники.

Напомним, украинских школьников уже с 1 сентября 2019-го ожидают важное нововведение, поскольку президент Владимир Зеленский отменил обязательно ношение школьной формы.