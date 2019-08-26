В центре Киева шарахнули из гранатомета по зданию - опубликовано фото, видео

В Киеве неизвестные злоумышленники осуществили выстрел из гранатомета в фасад здания Мостобуда, которое расположено по улице Паньковская.

Такое сообщение опубликовал портал Информатор. Выпущенная граната попала в одно из окон на четвертом этаже здания. Взрывной волной оказались повреждены стекла на третьем и пятом этажах.Данные о жертвах и пострадавших в результате обстрела пока отсутствует.

"Сообщение о звуке, похожем на взрыв на улице Паньковской поступило от пользователей Facebook в ночь на 26 августа около 1:00 ночи. На месте инцидента полицейские обнаружили поврежденный фасад здания", - говорится в тексте.

Через дорогу от здания полиция нашла отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета. По данным журналистов, сейчас правоохранители разыскивают двух злоумышленников, скрывшихся на мопеде в неизвестном направлении. Полиция также ввела оперативный план "Сирена".

Напомним, ранее в Киеве на улице Дегтяревская обстреляли из гранатомета здание телеканала 112 Украина. Граната влетела в стену. Никто не пострадал.