Мужчина выдвинул Зеленскому ультиматум с гранатометом в руках: полиция отреагировала

7 апреля 2019, 18:11

На стене в квартире задержанного висел портрет Гитлера.

Экс-боец АТО записал видео, чтобы показать отстрелянный гранатомет Зеленскому / Фото: Facebook/Александр Дубинский

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в видеообращении угрожал кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

"Этот "василий" вчера записал видео, в котором показал РПГ "муха" и спросил у Владимира Зеленского, что это за предмет. И дал ему 24 часа на ответ. Ответа не дождался (не прошло 24 часа). Зато дождался спецназ МВД", - сообщил об инциденте в Facebook журналист телеканал 1+1 Александр Дубинский.

Задержанный пояснил полиции, что гранатомет уже отстрелянный и привез он его с фронта, чтобы показать детям в школе.

"Поддержал просто флешмоб наших военных, которые задают просто вопросы нашему кандидату в президенты. У меня есть видео на телефоне, которое заблокировали. Там никаких угроз я не делаю. Я просто задаю вопрос кандидату в президенты как называется этот предмет (гранатомет - ред.)", - заявил мужчина.

Примечательно, что на стене в квартире задержанного к блестящей рамке красуется портрет Адольфа Гитлера.

Этот "василий" вчера записал видео в котором показал РПГ "муха" и спросил у Владимир Зеленский что это за предмет. И дал...

Опубликовано Александром Дубинским Воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила избирателям программу по борьбе с коррупцией, которой намерена руководствоваться в случае избрания шоумена на высший государственный пост страны.

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угрозы Владимир Зеленский Александр Дубинский
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