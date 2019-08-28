Стало известно, почему Петренко отказался от портфеля главы Минздрава

Максим Степанов ранее возглавлял Одесскую ОГА/ Фото: Facebook Максим Степанов

Основным кандидатом на место Ульяны Супрун в Министерстве охраны здоровья является экс-глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов.

Как сообщает Левый берег со ссылкой на собственные источники, у Степанова уже был разговор по поводу назначения с Алексеем Гончаруком, которому прочат место премьер-министра. Ожидается, что сегодня вечером у Степанова также состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Также сообщается, что ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.

Читайте такжеРазумков прокомментировал слухи о новом премьере и составе КабминаМаксим Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА. Между первым и вторым туром выборов его уволил ныне экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее о том, что Степанов может возглавить МОЗ сообщил экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко.