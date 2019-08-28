Замена на поле: Лещенко назвал нового возможного кандидата на должность главы МОЗ

Назван новый кандидат на место Ульяны Супрун / УНИАН

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, журналист Сергей Лещенко заявил, что Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья.

"На поле кандидатур - замена. Олег Петренко отказался от должности министра охраны здоровья. По слухам на сегодня, на Минздрав может быть назначен Максим Степанов, бывший Одесский губернатор", - пишет Лещенко в своем Telegram-канале.

По словам экс-нардепа, Степанова лоббирует министр МВД Арсен Аваков и поддерживает бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, ранее журналисты Соня Кошкина и Сергей Лещенко сообщили, кто может войти в новый Кабмин. По данным Лещенко, министром охраны здоровья должен был стать Олег Петренко.

Как сообщал Главред со ссылкой на собственные источники, главу МВД Арсена Авакова могут повысить до секретаря Совета национальной безопасности и обороны.