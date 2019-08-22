Минздрав возглавит Петренко – СМИ

Олег Петренко может возглавить Минздрав / Фото: zdorov-info.com.ua

На пост министра здравоохранения Украины наиболее вероятным претендентом называют главу Национальной службы здоровья Олега Петренко.

Как сообщает Zn.ua со ссылкой на собственные источники, кандидатура Петренко согласована между Офисом президента, американской стороной и украинскими экспертами.

По информации СМИ, Петренко станет министром здравоохранения, если не случится форс-мажор.

Как известно, его кандидатуру активно поддерживала нынешняя глава Минздрава Ульяна Супрун во время конкурса на должность главы Национальной службы здоровья. Петренко считается квалифицированным менеджером и имеет опыт работы, как в сфере государственной, так и частной медицины.

Ранее Петренко занимал должность первого заместителя гендиректора клиники Оберіг. Также он в числе 12 экспертов разрабатывал концепцию реформы здравоохранения, которая стала основанием для принятого Верховной Радой закона.

Напомним, новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в новом правительстве могут остаться несколько действующих министров. Речь идет о министре финансов Оксане Маркаровой, и.о. главы Минздрава Уляне Супрун и министре внутренних дел Арсене Авакове.

Также Арахамия сообщил, что нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. В то же время имя кандидата он не стал озвучивать.