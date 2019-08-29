Раиса Богатырева вышла из СИЗО: за нее внесли залог в 6 миллионов гривен

Раиса Богатырева вышла из СИЗО / Фото: УНИАН

Экс-министр здравоохранения Украины времен Янковича Раиса Богатырева вышла из СИЗО. За нее заплатил залог в 6 миллионов гривен нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

В Telegram-канале Klymenko Time сообщили, что Новинский уверен, что "дело развалится - как и все дела против старой власти".

Нардеп сообщил, что к новому созыву относится со сдержанным оптимизмом, за отмену неприкосновенности проголосует.

"Хожу без нее три года и кушать не перестал", - отметил Новинский.

Напомним, 27 августа, во вторник, в аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву, которую ранее разрешили судить заочно.

По информации, Богатыреву схватили сотрудники Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции.

Печерский суд избрал меру пресечения Богатыревой - 60 суток под стражей с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.

Отметим, что Богатырева в 2014 году была обьявлена в государственный розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

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