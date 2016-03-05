В ГПУ объяснили, почему ЕС снял санкции с Богатыревой: все объективно

Решение Евросоюза о снятии экономических санкций с экс-главы МОЗ Раисы Богатыревой является объективным, однако уголовное производство в отношении нее в Украине не закрыто, с международного розыска она не снята.

Об этом сообщил прокурор ГПУ Владислав Куценко, пишет "Украинская правда".

"Относительно Богатыревой есть уголовное производство по ст.191 УК — "хищение имущества и денежных средств". Речь идет о 6,5 млн гривен, которые были перечислены Минздравом, когда Богатырева его возглавляла в 2012 году, на счета частной компании. В октябре 2014 года, в ходе расследования дела, данным предприятием в добровольном порядке возвращены эти средства на счета МОЗ", — сообщил Куценко.

Он также уточнил, что таким образом фактический имущественный вред, который мог быть причинен действиями Богатыревой, перестал существовать.

"Санкции ЕС имеют экономический характер, и при отсутствии фактического экономического ущерба санкции продлевать не стали, это решение является объективным", — добавил Куценко.

Он добавил, что уголовное производство в отношении Богатыревой в Украине не закрыто.

"Происходит заочный процесс. И с международного розыска она не снята", — добавил прокурор.

Как известно, решение продлить санкции против Януковича и его команды было принято 2 марта на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС.

Из списка тех, кто подпадает под действие ограничительных мер, исключили экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву.