Аэропорт "Киев" на 10 дней приостановит работу: что случилось

В аэропорту проведут ремонт взлетно-посадочной полосы./ Фото: facebook.com/airportkiev

Аэропорт Киев им. Игоря Сикорского (Жуляны) приостановит работу со 2 по 12 сентября в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в этот период рейсы авиакомпаний, которые базируются в столичном аэропорту, будут обслуживаться в аэропорту Борисполь. Их разделят между терминалами D и F аэропорта.

Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич, Belavia - Belarusian Airlines и LOT.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling.

"Аэропорт Киев будет открыт с 9:00 12 сентября, все рейсы будут выполняться согласно расписания на этот день", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 29 июля на борту Boeing 767 авиакомпании Международные авиалинии Украины произошло ЧП – через 20 минут после взлета самолет был вынужден вернуться в аэропорт Борисполь.