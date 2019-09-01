"Петушиные бои": на Николаевщине депутаты устроили драку

Драка произошла возле департамента инфраструктуры Южноукраинского горсовета.
В городе Южноукраинск Николаевской области произошла драка между двумя депутатами местного городского совета Виктором Бабичем и Александром Курдасовым.
Инцидент произошел возле департамента инфраструктуры Южноукраинского горсовета, сообщают местные СМИ.
Как утверждает Курдасов, на него напал Бабич из-за "борьбы за бюджет".
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Южноукраинского отделения полиции, участники драки давали показания. В ЕРДР внесены данные о преступлении с признаками статьи 125 Уголовного Кодекса Украины ("Умышленное нанесение легких телесных повреждений").
После инцидента Курдасов был направлен в больницу для снятия побоев и определения состояния здоровья (необходимости госпитализации). Следственные действия продолжаются.
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В свою очередь Бабич утверждает, что Курдасов оказывал давление и оскорблял его жену, которая недавно была назначена и.о. директора департамента инфраструктуры. В связи с этим он решил поговорить с Курдасовым.
Видео с дракой депутатов вызвало живой отклик среди пользователей соцсетей:
"Они слились в танце", - иронизирует Людмила Луняка.
"Пітушині бої, відчув себе прям в Бангкокі", - пишет Андрій Цехоцький.
"Танцы со звёздами", - добавил Евгений Воробьев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете депутаты устроили драку с участием боксера.