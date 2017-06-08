В Николаевском облсовете депутаты устроили драку с участием боксера, опубликовано видео

На заседании комиссии Николаевского облсовета произошла перепалка между главой фракции "Оппоблока" Владимиром Фроленко и депутатом от БПП Федором Барной.

Конфликт закончился избиением Барны Фроленко и боксером Олегом Буцем, сообщают "НикВести".

Сообщается, что инцидент возник на заседании бюджетной комиссии, которая проходила в напряженной атмосфере.

В ходе словесной перепалки депутат Владимир Фроленко потребовал от Федора Барны "закрыть рот".

Барна вызвал на "мужской разговор" Владимира Фроленко в коридор. При этом, первый замглавы облсовета заблокировал дверь депутатской комнаты и не пускал журналистов в коридор, чтобы они "не делали сенсацию".

Однако когда прессе удалось выбраться в вестибюль, журналисты стали свидетелями драки, в ходе которой Владимир Фроленко зажал шею Федору Барне, а неизвестный мужчина при этом избивал его. Позже выяснилось, что этим неизвестным был боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.

Драку попытался разнять первый заместитель главы облсовета Иван Кухта.

После инцидента заседание бюджетной комиссии было экстренно закрыто, а Владимир Фроленко, покидая комнату, выпалил заместителю главы облсовета Андрею Кротову фразу: "Андрюха, ты следующий".

Напомним, ранее депутаты-"свободовцы" пожаловались на избиение "титушками" под Киевсоветом.

Видео: НикВести HD.