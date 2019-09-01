У Зеленского прояснили ситуацию насчет пенсий украинцам в Израиле

Владимир Зеленский провел переговоры с Биньямином Нетаньяху

Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль, и обещает способствовать началу подготовки соответствующего документа новым Кабинетом министров, а также рассмотрению этого вопроса украинским парламентом.

Об этом идет речь в ответе пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского на соответствующий запрос агентства Интерфакс-Украина.

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВизит Нетаньяху в Киев: почему все "плюшки" достались ИзраилюВ пресс-службе подчеркнули, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны. Соответствующий документ был подписан 7 лет назад.

Напомним, недавно в рамках визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киеве был подписан ряд соглашений между двумя государствами.