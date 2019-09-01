"Напуганный звереныш": на Прикарпатье нашли ребенка-маугли

На Прикарпатье волонтеры обнаружили асоциального ребенка, которого назвали мальчик-маугли.

"В старом хлеву на окраине села под лесом нашли маленького маугли. Малыш не говорит — воет, как маленький волк, не вылезает из своего убежища и убегает от людей, словно маленький напуганный звереныш, который живет сам по себе", — сообщают местные СМИ.

Как рассказала основательница Центра доброты для мамы и ребенка Марии Левченко, найденного в селе Голодивка Рогатинского района Ивано-Франковской области мальчика зовут Владимир, ему пять лет, он из очень бедной семьи. Мать прячет ребенка, боясь осуждения соседей — сельчане ругают женщину за то, что она родила.

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"Ребенку мы поможем, попробуем справиться с его страхом, вернуть к жизни и детству. Но такие истории должны приводить нас к раздумью и к переосмыслению, возможно, стоит услышать, обнять, посоветовать и поддержать, подставить плечо там, где еще можно удержать", — добавила волонтер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Тернополе 35-летнего мужчину мать 18 лет не выпускала из квартиры.